Il Winter Jamboree #14 si lancia nel 2020 a passo di swing con un’altra serie di workshop

Appuntamenti a Senigallia con ospiti internazionali e appuntamenti dedicati alla musica e alle danze degli anni ’20, ’30, ’40 e ’50. Sabato 25 alla Rotonda a mare gli insegnanti finlandesi campioni di Lindy e Balboa Sanna & Adam e dall’Olanda DJ Sputnik

SENIGALLIA – Sabato 25 gennaio alla Rotonda a mare un nuovo appuntamento con il Winter Jamboree #14 che si lancia nel 2020 a passo di swing. Dopo il sold-out del tradizionale appuntamento con il New Year’s Eve Party riprendono i workshop mensili di balli swing organizzati dal Summer Jamboree. Gli incontri con alcuni tra i migliori insegnanti internazionali saranno seguiti dai coinvolgenti appuntamenti serali dedicati alla musica e alle danze degli anni ’20, ’30, ’40 e ’50.

L’occasione di questo weekend è davvero ghiotta per gli appassionati del genere che potranno partecipare alle lezioni tenute dagli insegnanti campioni di Lindy e Balboa Sanna e Adam in arrivo dalla Finlandia alla Rotonda a mare.

Sanna e Adam terranno due workshop di Balboa sabato pomeriggio. Alle 14,30 fino alle 16,00 si svolgerà la lezione livello principianti mentre dalle 16.00 alle 17,30 ci sarà la classe di Balboa – livello intermedio / avanzato.

Alle 21.30 non dimenticatevi di indossare le vostre migliori scarpe da ballo per un’altra magica serata danzante alla Rotonda a Mare, dove l’ospite speciale DJ Sputnik (NL) e l’adorato DJ resident Sauro (ITA) faranno girare la loro migliore selezione di brani con swing, groove, rhythm & attitude!

Sanna & Adam (FIN) ballano e insegnano swing assieme da più di dieci anni. Durante questo periodo, sono diventati famosi per la gioia e la classe che portano nelle piste da ballo. Campioni di Lindy Hop e Balboa, oltre ad aver partecipato a svariati eventi in Europa e negli Stati Uniti, hanno conquistato numerosi titoli individualmente in eventi come The Snowball, European Swing Dance Championships e Balboa Castle Camp… Le loro lezioni sono un notevole mix di tecnica e giocosità, il loro è un approccio dinamico e personalizzato alla musicalità e al movimento, accessibile a tutti i ballerini.

DJ Sputnik (NL) arriva dall’Olanda, dove nel 1985 ha iniziato a proporre al pubblico la selezione dei suoi vinili, da quel momento non ha mai smesso. Il suo record hop ha fatto il giro del mondo, dal famoso Cruise Inn di Amsterdam a Las Vegas, passando da Inghilterra, Belgio, Spagna, Svezia… e ora è finalmente in arrivo alla Rotonda al Winter Jamboree #14, per una tappa in esclusiva per l’Italia.

DJ Sauro ITA è senza dubbio uno dei DJ vintage più ricercati in Italia e uno dei preferiti dai ballerini di tutte le discipline; sia Boogie Woogie, Jive, Lindy, Balboa, Shag… La sua passione per la musica è presente da sempre. Ha iniziato la sua collezione musicale da giovane, molto prima che aspirasse a salire in consolle. Nel corso del tempo la predilezione per Jazz, Swing, Rhythm & Blues e Rock´n ‘Roll è diventata sempre più forte, e ora ha un impressionante repertorio di brani che vanno dagli anni ’20 fino agli anni ’50. Ciò che è iniziato come una passione lo ha portato in quasi un ventennio a partecipare a sempre più eventi vintage in tutta Europa.

ISCRIZIONE AI WORKSHOP

1 workshop a scelta + ingresso alla serata di ballo € 30

2 workshop base + intermedio + ingresso serata € 40

1 workshop senza ingresso alla serata di ballo € 25

2 workshop intermedio + avanzato senza ingresso serata di sabato € 35

Info ballo@summerjamboree.com

La registrazione del workshop è possibile anche direttamente alla Rotonda a Mare il giorno, poco prima dell’inizio delle lezioni.

Ingresso alla serata di ballo € 14 (biglietti disponibili in prevendita online su www.ciaotickets.com, o direttamente dalla Rotonda a Mare dalle 21.30 in poi).

Il Winter Jamboree è la programmazione invernale del Summer Jamboree Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50. 12 appuntamenti alla Rotonda a mare dedicati alla cultura musicale e ai balli swing e rock’n’roll dell’America dagli anni ’20 agli anni ’50 organizzati dalla Summer Jamboree e promossi dall’Amministrazione Comunale di Senigallia, accompagneranno i cultori del genere fino alla primavera prossima in attesa della XXI edizione della “Hottest Rockin’ Holiday on Earth” in programma dal 29 luglio al 9 agosto 2020. Sponsor del Winter Jamboree #14 Birra Forst

Web www.summerjamboree.com

Facebook www.facebook.com/SummerJamboree

Instagram www.instagram.com/summerjamboree_official

