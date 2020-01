Il sindaco Mancinelli mercoledì a Senigallia e venerdì a Jesi per presentare il libro “I principi del buongoverno”

SENIGALLIA – Il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli presenta a Senigallia e Jesi il suo libro “I principi del buongoverno. La visione di un sindaco nel caos del mondo che cambia” (Edizioni Piemme-Gruppo Mondadori ). Appuntamento mercoledi 29 gennaio a Senigallia presso la Libreria Ubik (Corso 2 giugno) con inizio alle ore 18,30 e venerdi 31 gennaio a Jesi, Palazzo dei Convegni di Corso Matteotti, sempre alle 18,30.

Nei giorni scorsi grande partecipazione per gli incontri serali di Offida e Recanati, presenti numerosi sindaci, imprenditori, rappresentanti del mondo delle associazioni. Ad Ascoli Piceno e Macerata la presentazione è avvenuta nel pomeriggio all’interno della Libreria Rinascita e alla rinnovata Biblioteca Mozzi Borgetti. Dopo la prima uscita ad Ancona il libro è stato presentato anche a Fermo, Porto Sant’Elpidio, San Benedetto del Tronto, Siena, Faenza e sono previsti altri appuntamenti, già in calendario quelli di Pergola e Montefano.

Valeria Mancinelli è uno stimato avvocato amministrativo. Nel 2019 viene insignita del titolo di migliore sindaca del mondo dalla Fondazione World Mayor Prize.

La Stampa la cita tra le 50 donne del mondo che nel 2019 hanno lasciato un segno. Di recente Il Corriere della Sera l’ha inserita tra le 10 donne da seguire per il 2020. Eletta per la prima volta sindaco nel 2013 e rieletta nel giugno 2018 sfiorando il raggiungimento del risultato al primo turno con il 48% dei voti. La sua rielezione è sicuramente il frutto dei risultati raggiunti in questi anni: opere di riqualificazione portate a termine, risanato il bilancio comunale, riportate in pareggio/utile tutte le aziende partecipate, rilanciata la visione della città con il piano strategico, acquisiti decine di milioni di euro con bandi nazionali e internazionali, grande rilancio del porto, la cantieristica, e attrazione di investimenti privati.

