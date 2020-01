Il sindaco di Jesi Massimo Bacci ha revocato le deleghe all’assessore Paola Lenti

JESI – Il sindaco Massimo Bacci ha firmato questa mattina il decreto con cui revoca la nomina di assessore a Paola Lenti (nella foto) e conseguentemente le deleghe alla stessa attribuite. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.

“È una decisione – ha sottolineato il sindaco – che ho ritenuto assolutamente necessaria, al di là dell’attività svolta nel periodo del mandato assegnatole. Ho infatti la responsabilità di guidare un’intera Amministrazione comunale e di fare in modo che la squadra che compone la Giunta, gratificata del mandato ricevuto e del ruolo ricoperto, operi in piena sinergia e nella stessa direzione. Solo così vi può essere la piena operatività di un gruppo, le cui motivazioni – insieme alla solidità e all’unità di intenti – sono fondamentali per l’azione di governo cittadino. Lo avevo chiarito a tutti quando mi sono assunto questa responsabilità: al di là del rispetto delle persone e dei rapporti umani, sarò intransigente con quanti collaborano con me perché dobbiamo concorrere, tutti insieme, con il massimo della soddisfazione, a raggiungere l’obiettivo che ritengo assolutamente centrale e che è quello di garantire il miglior funzionamento dell’attività amministrativa a beneficio della nostra comunità”.

