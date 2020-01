Il sindaco di Genga-Frasassi ha ricevuto a Roma il premio Eden per le migliori destinazioni per il turismo sostenibile

ROMA – Il sindaco di Genga-Frasassi ha ricevuto oggi (giovedì 9 gennaio) a Roma il premio per la miglior destinazione italiana legata al wellness e al turismo sostenibile, conferito dal progetto Eden: “European Destinations of Excellence Network” in collaborazione con Mibact Ministero del Turismo.

Eden è la più grande rete al mondo nel settore del turismo sostenibile.

Accompagnato da una delegazione di Genga-Frasassi composta dal vicesindaco David Bruffa, l’assessore Cristian Conti, il vicepresidente del Consorzio Frasassi Lorenzo Burzacca e il direttore del Consorzio Frasassi Luigino Quarchioni, il sindaco ha avuto modo di illustrare ai presenti, tra cui la sottosegretaria al Mibact Lorenza Bonaccorsi e il direttore generale Enit Gianni Bastianelli, le peculiarità del territorio.

“Natura, storia, cultura e tradizione – ha detto il sindaco Marco Filipponi – il connubio di tanti punti di forza e una forte sinergia con il territorio. Queste sono le leve su cui stiamo fortemente puntando per costruire una “destinazione Frasassi”. Tutte qualità che ci sono state riconosciute con il conferimento di questo premio”.

A livello nazionale ed internazionale il progetto Eden perfeziona le strategie di politica turistica e costituisce un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e destinazioni che intendono promuovere le loro risorse turistiche sostenibili.

Il premio si concretizzerà in un’azione di promozione lungo tutto il 2020 sostenuta da Eden.

Le altre località vincitrici: Montepulciano/Valdichiana Senese, Alto Reno Terme (Bologna), Duino Aurisina (Trieste), Manciano (Grosseto)

