Il Meetup M5S denuncia: “A Urbino troppi errori nell’accoglienza dei turisti”

URBINO – “E’ iniziato l’anno delle celebrazioni per il cinquecentenario dalla morte di Raffaello. Urbino sarà, ce lo auguriamo, meta imprescindibile per tutti coloro che vorranno scoprire il nostro illustre concittadino; qualcosa sembra muoversi per quanto riguarda le iniziative, e anche questa prima domenica del mese (probabilmente anche per l’entrata gratuita) una buona fila, che in alcuni momenti abbraccia Piazza Duca Federico, per la mostra di Palazzo Ducale “Raffaelo e gli amici di Urbino”.

“Nonostante questo Urbino – si legge in un documento del Meetup M5S Urbino – continua pedissequamente nei proprie atavici errori di accoglienza, a cominciare dalle cose elementari come i servizi igienici: un cittadino ci ha segnalato, con tanto di fotografie, la situazione del “cesso” (chiamiamolo col nome che merita), di via Mazzini: sporco, imbrattato, intonaco che cade, muffa e cavi elettrici come in un cantiere. E ce da dire che erano pure puliti rispetto ai giorni di natale, dove addirittura per giornate intere hanno stazionato feci nei punti di appoggio dei piedi sulla turca; niente carta igienica e sapone.

“Nel frattempo la conclusione dei lavori per il nuovo bagno pubblico di viale Buozzi, proprio quello di fronte al Monumento di Raffaello, sembra essere lontana: mesi di lavoro per una decina di m2, in Cina nello stesso tempo hanno costruito un grattacielo, antisismico.

“Infine facciamo nostra la denuncia sui social dell’associazione “i volontari di Valbona” i quali lamentano, giustamente, l’intera via Mazzini trasformata in un vero e proprio parcheggio, con i turisti costretti a camminare a centro strada. anche durante il passaggio dei cortei storici.

“Riteniamo sia il caso che l’Amministrazione concentri le forze dei propri addetti per risolvere al più presto, entro qualche settimana al massimo, le criticità che abbiamo sollevato, cosìcché i turisti, e non solo, che necessitano dei servizi igienici non tornino a casa con spiacevoli ricordi e una cattiva immagine della nostra città, poiché – conclude il documento del Meetup M5S Urbino – la prima promozione di un posto turistico inizia con il passaparola”.

Nelle foto: come si presentano i bagni pubblici attualmente disponibili e il nuovo bagno in costruzione al Monte

