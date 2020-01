Il dottor Gilberto Gentili, direttore del distretto di Senigallia, nominato Commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria di Crotone

SENIGALLIA – L’attuale Direttore di Distretto di Senigallia , dottor Gilberto Gentili è stato nominato dal ministro della Salute, su indicazione del Consiglio dei Ministri, Commissario straordinario della Azienda provinciale di Crotone.

Da sempre nel mondo della sanità, Gentili oltre a ricoprire l’attuale incarico di direttore di distretto di Senigallia, è presidente regionale della CARD, la Confederazione Associazioni Direttori Distretto, oltre che esserne stato presidente nazionale, ruolo che lo vede protagonista anche a livello italiano.

Il dottor Gentili inoltre è stato direttore generale dell’ASL di Alessandria, ruolo che lo ha fatto molto apprezzare in tutto il Piemonte per il lavoro svolto . Sempre in ambito italiano Gentili è coordinatore nazionale di Chronic-on, il think tank della cronicità, che non è una società scientifica, ma un catalizzatore di esperienze ed idee che meritano di essere sostenute. Composta da un board scientifico di altissimo livello parla di visioni, nuove sfide e presa in carico complessive dei pazienti cronici.

Un curriculum di altissimo livello scientifico e professionale che con questo nuovo incarico verrà ulteriormente arricchito.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it