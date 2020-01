I giochi del parco dei bambini di Piano Marina nel totale abbandono: indispensabile un intervento del Comune

MAROTTA – Siccome la primavera non è poi così lontana (come sembrerebbe), sarebbe opportuno che l’Amministrazione comunale di Mondolfo inizi a pensare anche al miglioramento dei parchi pubblici, presenti nel territorio di competenza. Quello di Piano Marina (ma potremmo far riferimento anche agli altri…), che si trova proprio davanti alla scuola primaria, è molto frequentato da bambini e genitori quasi tutto l’anno, ma soprattutto dall’inizio della primavera alla fine dell’autunno.

Eppure i giochi, al suo interno, si trovano nel quasi totale abbandono. Ed un’Amministrazione del “fare” dovrebbe incominciare a preoccuparsi anche di questo. Rendere sicuri tutti i luoghi di aggregazione presenti nel territorio e, soprattutto, quelli maggiormente frequentati dai bambini, oltre che un dovere dovrebbe essere un obbligo. Per cui il sindaco ed i suoi collaboratori è ora che prendano in considerazione anche questi – indispensabili – interventi.

