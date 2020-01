I consiglieri comunali Berluti ed Emili chiedono al sindaco di ripristinare i parcheggi eliminati sul lungomare di Marotta

MAROTTA – I consiglieri comunali di Mondolfo del MoVimento 5 Stelle, Giovanni Berluti e Silvana Emili, hanno presentato una interrogazione per chiedere il ripristino dei parcheggi sul lungomare di Marotta. La richiesta è stata inoltrata al presidente del Consiglio comunale ed al sindaco di Mondolfo.

I due consiglieri premettono che “a Marotta sono in corso i lavori relativi alla realizzazione della Ciclovia Adriatica, sul lungomare Faà di Bruno, nel tratto compreso tra Piazza dell’Unificazione ed il confine con il Comune di Fano”.

“La realizzazione della Ciclovia Adriatica nel territorio del nostro Comune – aggiungono Berluti ed Emili – rappresenta un passo avanti importante per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel nostro territorio”.

“Tenuto conto della situazione di grave criticità in cui versano gli esercenti dell’intero territorio comunale, ma soprattutto della situazione di difficoltà in cui si trovano le attività site sul lungomare di Marotta; considerato che si è venuti a conoscenza attraverso le pagine Facebook del territorio che l’Amministrazione ed il sindaco attribuiscono alla minoranza consiliare la mancanza di ripristino dei parcheggi sul lungomare di Marotta da parte della stessa Amministrazione; considerando inopportune e non veritiere tali dichiarazioni e sentiti i vari esercenti della zona mare circa la necessità di ripristino dei parcheggi eliminati dall’Amministrazione comunale, perlomeno nel periodo invernale, stante il limitato utilizzo della pista ciclabile in tale periodo”.

I consiglieri comunali Giovanni Berluti e Silvana Emili interpellano il sindaco e l’assessore competente per conoscere: ”quali sono le iniziative che si intendono attuare per recuperare i parcheggi definitivamente eliminati sul lungomare di Marotta”.

Inoltre i due consiglieri del MoVimento 5 Stelle desiderano sapere se la Giunta intenda recuperare almeno per il periodo invernale i parcheggi in precedenza disponibili sul lungomare, prevedendoli, come già fatto dalla stessa Amministrazione in precedenza con più ordinanze e provvedimenti, nella sede della esistente pista ciclabile”.

“Quali saranno – chiedono Berluti ed Emili – i prossimi atti formali a cui l’Amministrazione darà luogo per risolvere la riduzione dei parcheggi sul lungomare di Marotta, situazione che si trascina ormai da anni e con effetti negativi per tutte le attività della zona?”

Inoltre “se e quanti parcheggi verranno recuperati sul tratto di strada posta sul lungomare di Marotta e interessata dalla realizzazione della Ciclovia Adriatica, tratto di strada che vedeva la presenza di 130 posti auto”.

Nelle foto: i lavori in corso sul lungomare di Marotta per la realizzazione della Ciclovia Adriatica

