I carabinieri tolgono le chiavi dell’auto ad un giovane ubriaco che poi li aggredisce e viene arrestato

FOSSOMBRONE – Un arresto e due denunce, questo il bilancio dei controlli disposti a cavallo dell’Epifania dalla Compagnia Carabinieri di Fano, e attuati mediante un servizio straordinario di controllo del territorio che ha visto in particolare impegnati, tra gli altri, i carabinieri della Stazione di Fossombrone e personale del Nucleo Cinofili di Pesaro. Tra le finalità del servizio, quella di intensificare in paese il contrasto ai reati in materia di stupefacenti ed infrenare la guida sotto l’abuso di sostanze alcoliche o psicotrope.

Sono stati attenzionati in particolare diversi locali e pubblici esercizi del paese, mediante il controllo degli avventori e dei gestori, verificando la regolarità delle autorizzazioni amministrative e delle attività di somministrazione.

E’ proprio in uno di questi locali che i militari hanno proceduto al controllo di un ventiquattrenne del posto, in evidente stato di alterazione da sostanze alcoliche, tanto da avere difficoltà a rimanere in piedi nei pressi del bancone del bar, dove i militari lo hanno trovato con il bicchiere in mano, intento a consumare una bevanda alcolica.

I carabinieri, che già conoscevano il giovane, hanno ben pensato di ritirargli provvisoriamente le chiavi della macchina, facendo presente che le avrebbero restituite ai genitori al fine di evitare che il ragazzo, in quello stato, si potesse mettere alla guida del mezzo, intenzione peraltro palesata ai militari dal giovane stesso.

Nei pressi della Stazione carabinieri l’epilogo: davanti ai genitori convocati per la riconsegna del mezzo, il giovane, ancora in stato di alterazione, nonché contrariato per il ritiro delle chiavi, ha improvvisamente e immotivatamente aggredito con pugni i militari presenti, che si sono visti costretti a bloccarlo non senza difficoltà e a dichiararlo in arresto.

Nella mattinata odierna si è svolta l’udienza di convalida, richiesta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino: il giovane è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora e di permanenza in casa durante l’arco notturno.

Nel corso dei controlli, grazie anche all’utilizzo dell’unità cinofila antidroga, un giovane del posto, di 32 anni, è stato trovato in possesso di circa due grammi di cocaina e sarà denunciato.

Il gestore di uno dei bar sottoposti a controllo è stato inoltre denunciato per somministrazione di bevande a persone in stato di manifesta ubriachezza: tre i clienti, in stato di palese abuso di sostanze alcoliche, a cui il gestore, nonostante il loro stato, ha continuato a servire alcolici.

I tre clienti sono stati a loro volta contravvenzionati per ubriachezza in luogo pubblico.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it