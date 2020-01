Giovani, sanità, sviluppo economico, urbanistica: a Casine di Ostra una bella serata dedicata alla politica

OSTRA – I circoli del Partito democratico della zona Misa Nevola hanno centrato l’obiettivo: attenzione e partecipazione elevate per un incontro – quello organizzato a Casine di Ostra – denso di argomenti, trattati in tre ore, ma dinamico per i dodici intervenuti in qualità di relatori.

Risultato, quindi, oltre ogni aspettativa: la sala infatti non è riuscita a contenere i partecipanti che sono giunti da tutto il territorio provinciale.

“Tra gli argomenti trattati – come ricorda il coordinatore del Pd Andrea Storoni -: giovani, sanità, formazione, sviluppo economico, urbanistica”.

Un incontro considerato interessante e stimolante da tutti. Indubbiamente una bella serata di politica. “Non è frequente constatare – afferma sempre Storoni -, per incontri politici protratti nella notte, tanta attenzione”.

