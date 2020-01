Ecco come è stato devastato a Serra de’ Conti il viscioleto delle Cantine del Cardinale

SERRA DE’ CONTI – Ecco come è stata vigliaccamente danneggiata la piantagione di visciole dell’azienda Le Cantine del Cardinale di Serra de’ Conti. La foto che pubblichiamo non ha certamente bisogno di commenti. Fa comprendere chiaramente ciò che è rimasto dopo l’intervento sconsiderato dell’altra notte quando, una mano ignota, ha tagliato, con una motosega, tutte le piante – più di duecento – che producono le ciliegie acide, chiamate appunto visciola, prodotto essenziale nella preparazione di tutte le specialità delle Cantine del Cardinale, un’azienda familiare che, negli ultimi anni, si è conquistata, con grande professionalità – e molto lavoro -, la fiducia di tutti. Tanto che i suoi prodotti sono ormai conosciuti e commercializzati in tutta Italia ed anche all’estero.

Dopo quanto accaduto anche la Coldiretti di Ancona, oggi, ha espresso vicinanza a Luca e Giselle Cardinali, titolari delle Cantine del Cardinale, per l’inqualificabile episodio che ha portato alla distruzione nel viscioleto aziendale.

“Un accadimento inquietante – scrive Coldiretti – che scuote la tranquillità della nostra provincia. Confidiamo in una pronta risposta da parte degli inquirenti e ci mettiamo a disposizione per sostenere questi due giovani agricoltori in questo momento di difficoltà”.

Una solidarietà, nei confronti dei proprietari delle Cantine del Cardinale, che aumenta continuamente. “Amiche ed Amici delle Cantine – scrivono i titolari -. Abbiamo ricevuto centinaia di messaggi”. “Così tanti amici e così tante proposte di aiuto, che ci hanno dato ancora più forza per non mollare”.

“Siete stati così tanti ad offrire il vostro supporto – aggiungono Giselle, Luca, Giulietta, Marco e tutta la Famiglia Cardinali dell’azienda Le Cantine del Cardinale – che ci avete davvero commosso. Oggi più che mai, sappiamo che non siamo soli, ed è importantissimo per riuscire a non mollare con la testa. Ci è crollato tutto addosso così velocemente che lo shock è stato forte. Ma sentire il vostro amore, è stato fondamentale per tutti noi! Grazie, grazie di cuore”.

Le Cantine del Cardinale è una piccola azienda a conduzione familiare che sta conquistando il suo meritato spazio in Italia e nel Mondo. E proprio per questo ci sembra inverosimile il danneggiamento attuato l’altra notte da una mano ignota.

Un danno gravissimo, considerato che tutti i prodotti dell’azienda sono all’insegna delle visciole: Visciolata del Cardinale, acquavite di visciola Ammalia, pecorino o caprino alla visciola, birra alla visciola, confettura del Cardinale, cioccolatini e torrone… tutto, sempre, rigorosamente, alla visciola!

Nelle foto: la piantagione dopo l’atto vandalico; le ciliegie amare e le piante in fiore

