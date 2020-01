E’ deceduto a Senigallia Giancarlo Gambelli, editore e consigliere comunale

SENIGALLIA – E’ scomparso, all’età di 85 anni, Giancarlo Gambelli, personaggio di primo piano della vita senigalliese, importante editore, ex dirigente della locale Democrazia Cristiana, ex consigliere comunale, tra i fondatori del Circolo la Fenice e della Libertas Senigallia.

Ecco come lo ricorda Renzo Todari: “Ho avuto l’onore e il piacere di conoscere Giancarlo Gambelli, tanti anni fa, per motivi di lavoro nel campo pubblicitario.

“Già negli anni ’80 Giancarlo aveva capito il potere del messaggio pubblicitario, la forza di impatto che aveva nel pubblico. Per questo si interessò e occupò anche di spazi pubblicitari negli stadi e nei palazzetti dello sport di tutta la regione.

“Conosciutissimo in città come fondatore ed editore di “Tutto Senigallia” nel 1987. Abbiamo collaborato, per alcuni anni, alla realizzazione del volume, in quel periodo ho imparato ad apprezzare e stimare la persona, il professionista, l’amico e consigliere, sempre vicino anche quando ho rilevato la sua operacambiandola e chiamandola “TUTTOGUIDA”.

“Giancarlo finché ha potuto è sempre intervenuto alle presentazioni annuali del volume, con costante interesse e partecipazione. Lo ricorderò sempre con affetto e rispetto”.

Rimasto vedovo da anni della signora Alba Petri, anche lei conosciuta e stimata insegnante a Senigallia, Giancarlo Gambelli lascia le figlie Carla, Marina e Monica e 3 nipoti.

I funerali avranno luogo lunedì 27 gennaio, alle ore 15, nella Chiesa parrocchiale del Portone.

