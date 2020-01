Due feriti questa mattina in uno scontro tra auto lungo la Statale

FANO – Un nuovo incidente si è verificato questa mattina, poco prima delle 8, lungo la Statale Adriatica, tra Metaurilia e Ponte Sasso. Per cause in via di accertamento, da parte della polizia locale, si sono scontrate due auto.

Nel violento impatto tra le vetture due persone sono rimaste ferite, una delle quali – un uomo di 70 anni – in maniera piuttosto seria.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti gli operatori del 118 ed i vigili del fuoco.

Uno dei feriti – una quarantenne di Fano – è stato quindi trasportato con un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce di Fano.

Sul luogo dell’incidente è stata fatta subito intervenire anche l’eliambulanza del servizio sanitario regionale che ha provveduto al trasporto del ferito in condizioni più serie – il settantenne – all’ospedale regionale anconetano di Torrette.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it