Dopo dieci anni da sindaco gli auguri di Maurizio Mangialardi ai senigalliesi / FOTO

SENIGALLIA – Dopo dieci anni da sindaco ed altrettanti da assessore, nel 2020 Maurizio Mangialardi, lascerà l’attività amministrativa a Senigallia. Mangialardi, alle prossime elezioni, sarà tra i candidati del Pd per il rinnovo del Consiglio regionale delle Marche.

Nell’incontro di fine anno, in Comune, dopo aver tracciato una sintesi del percorso intrapreso, l’attuale sindaco ha fatto gli auguri ai suoi concittadini. Poi ha ringraziato tutti i suoi collaboratori ed in particolare il vice sindaco Maurizio Memè per l’ampia disponibilità fornita a tutte le sue richieste ed incombenze, sopraggiunte nel corso del suo doppio mandato.

(Le foto sono di Vincenzo Prediletto)

