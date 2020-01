Domenica anche a Senigallia arrivano “Le Arance della Salute” dell’Airc

SENIGALLIA – I volontari AIRC si preparano a colorare più di 3.000 piazze (e ben oltre 700 scuole) con “Le Arance della Salute”, il primo appuntamento del 2020 per sostenere il lavoro di circa 5.000 ricercatori e promuovere comportamenti e abitudini salutari per ridurre il rischio di cancro.

Domenica 26 gennaio, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, i volontari del comitato AIRC Senigallia vi aspettano in Piazza Roma.

Con una donazione di 10 euro sarà possibile ricevere una reticella da 2,5 kg di arance ed anche quest’anno, per chi volesse fare una scorta aggiuntiva di vitamina C, ci sono la marmellata d’arancia (vasetto da 240 grammi, donazione minima 6 euro) e il miele di fiori d’arancio (confezione da 500 grammi, donazione minima 7 euro).

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it