Domenica al Teatro La Fenice di Senigallia lo spettacolo per bambini e famiglie “Hansel e Gretel”

SENIGALLIA – Domenica 19 gennaio alle ore 17 prosegue al Teatro La Fenice di Senigallia la seconda parte della 36esima Stagione di Teatro Ragazzi curata dall’ATGTP con tante proposte dedicate alle famiglie (19 i titoli nei giorni festivi) e agli studenti (70 spettacoli in orario scolastico) in 12 comuni della provincia di Ancona: oltre a Senigallia, sono Arcevia, Chiaravalle, Corinaldo, Jesi, Maiolati Spontini, Montecarotto, Montemarciano, Monte Roberto, Ostra, Sassoferrato, Staffolo.

In scena, con la compagnia Atgtp/Teatro alla panna, è lo spettacolo “Hansel e Gretel”, di e con Luca Paci e Roberto Primavera, effetti sonori e adattamenti sonori di Alessandro Castriota, testo della Canzone della Strega di Leonardo Barucca.

Lo spettacolo prende spunto da classico per l’infanzia, la fiaba dal titolo famosissimo, ma dai tanti risvolti misteriosi: leggendo questo intreccio di cattiverie e soluzioni magiche vengono alla mente tanti perché. Il Teatro alla Panna si è avvicinato a questa fiaba con l’idea che se si volesse davvero rappresentarla sarebbe un horror dei più crudi: quindi Hansel e Gretel non si può fare a teatro. Ma questa storia attrae irresistibilmente. E allora? Come decidere se i genitori sono due crudeli assassini o due poveretti spinti dalla necessità?. Spiega la compagnia: “Questa volta ci son tremati i polsi e abbiamo deciso che non saremo noi a stabilire se nel bosco ci sono farfalle e fiorellini o orribili bestie; non saremo noi neanche a scegliere se far morire la strega che pur se lo merita! Per fortuna esiste la democrazia diretta e il nostro pubblico, tramite un comodo telecomando potrà votare per scegliere l’andamento dello spettacolo!”

Altre proposte al Teatro La Fenice di Senigallia saranno: domenica 1 marzo ore 17 con il Teatro Verde ne “I vestiti nuovi dell’imperatore”, per bambini dai tre anni in su, un connubio di immagini, testo e musica per raccontare una fiaba antica ma incredibilmente attuale, che fa riflettere e sognare; domenica 22 marzo alle ore 17 va in scena “La mela rossa di Biancaneve”, attori e teatro di figura per raccontare l’intramontabile favola.

La 36esima Stagione di Teatro Ragazzi, a cura dell’ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, è sostenuta dal Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo, da Regione Marche-Servizio Beni e Attività Culturali e dai Comuni che ospitano gli spettacoli: Arcevia, Chiaravalle, Corinaldo, Jesi, Maiolati Spontini, Montecarotto, Montemarciano, Monte Roberto, Ostra, Sassoferrato, Senigallia, Staffolo. Collaborano Amat Associazione Marchigiana attività Teatrali, CMS Consorzio Marche Spettacolo, Fondazione Pergolesi Spontini, Teatro alla Panna, Teatro La Fenice di Senigallia, Nuovo Spazio Danza, UNIMA Union Internationale de la Marionette, ASSITEJ Associazione italiana di teatro per l’infanzia e la gioventù, Palchi aperti, Coop Alleanza 3.0.

BIGLIETTI IN VENDITA presso la biglietteria del Teatro La Fenice da ven a sab 17.00-20.00 e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. INFO Tel. 071 7930842 info@fenicesenigallia.it

INFO

Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata

www.atgtp.it Tel. 0731/56590 info@atgtp.it

INGRESSO SPETTACOLO

Intero Adulti € 8,00

Ridotto Soci Coop Alleanza 3.0. € 7,00*

Ridotto Ragazzi ( 3-14 anni) € 6,00

Ridotto Bambini sotto i 3 anni € 0,50

*Lo sconto verrà applicato solamente al possessore della tessera nominativa.

