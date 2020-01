Domenica al Corinaldesi di Senigallia un’occasione per riscoprire la bellezza dell’istruzione tecnica

SENIGALLIA – Alle prese con un momento importante della loro vita, gli studenti dell’ultimo anno di scuola secondaria di primo grado e le loro famiglie hanno una nuova occasione per conoscere l’istituto Corinaldesi di Senigallia, alla SCUOLA APERTA organizzata per domenica 12-1-2020.

Preside, docenti personale tecnico amministrativo e studenti dell’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO CORINALDESI, saranno a disposizione di famiglie e ragazzi per illustrare l’offerta formativa dell’ISTITUTO, sempre al passo con i tempi, aderente alle richieste di un mondo in continua evoluzione, per una preparazione completa e approfondita sotto tanti aspetti.

Le competenze professionalizzanti tipiche dell’istruzione tecnica, economica o tecnologica, sono sempre affiancate da una preparazione di base solida e completa, tale da permettere l’accesso all’università, oltre che a favorire l’ingresso a testa alta nel mondo del lavoro con un diploma tecnico, che come dimostrano le statistiche, è sempre molto richiesto dalle aziende..

Gli indirizzi presenti nell’istituto sono:

Amministrazione finanza e Marketing

Costruzioni Ambiente e Territorio

Informatica e Telecomunicazioni

ciascuno con le proprie rispettive interessantissime articolazioni .

La scuola ha attivato percorsi del tutto innovativi grazie alla autonomia, ed offre ora percorsi di approfondimento in robotica, Arte Design e Progettazione di Interni, Potenziamento Linguistico con il conseguimento di certificazioni linguistiche e informatiche (ECDL), sempre più richieste nel mondo del lavoro e nei concorsi pubblici.

Le lingue straniere insegnate al Corinaldesi sono inglese francese spagnolo tedesco e russo.

Le lezioni alternano la teoria alla pratica, in modo da stimolare continuamente lo studente ad un apprendimento attivo e coinvolgente.

La cittadinanza è invitata a scoprire/riscoprire la bellezza dell’istruzione tecnica….un’occasione da non perdere. Vi aspettiamo!

www.corinaldesi.edu.it

