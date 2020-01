Domenica a Cannella di Senigallia il campionato nazionale di ciclocross Uisp

SENIGALLIA – Tutto pronto per il grande evento che tanti amanti delle due ruote e del ciclocross aspettano da tempo: si terrà infatti domenica 19 gennaio nell’area verde di Cannella di Senigallia il Campionato Nazionale Ciclocross Uisp, manifestazione che di fatto tiene a battesimo il calendario Uisp Ciclismo per il nuovo anno.

Un’iniziativa organizzata dal Gruppo Sportivo Cannella, società sportiva affiliata al Comitato Uisp di Senigallia, con la collaborazione del settore ciclismo Uisp e il patrocinio del Comune di Senigallia.

Tracciato molto tecnico e sicuramente emozionante, che si snoderà lungo un percorso di circa 2 km di cui di cui 200 mt circa in asfalto e il resto su terreno battuto. Davvero pane per i denti, o meglio per le gomme degli amanti della disciplina che giungeranno da ogni parte d’Italia per prendere parte a questa importante kermesse.

Il ritrovo è previsto già alle ore 7.30 per una manifestazione nazionale e una disciplina sportiva che a Cannella ha una lunghissima tradizione e che è sempre molto apprezzata dal pubblico degli sport a due ruote.

Previste diverse categorie: alle ore 9.00 partenza per i Master M6, M7, M8 , per le Donne categoria 1 e 2, e per gli allievi. Alle 10 sarà poi il turno dei Master M3, M4 e M5, mentre alle 11.00 via alla gara della categoria dilettanti, degli Elite Sport e dei Master M1 – M2. Chiuderà il programma alle 12.00 la gara promozionale riservata ai giovanissimi.

Alle 12.40 il programma prevede un ristoro per tutti, con le premiazioni e la consegna delle maglie tricolore ai vincitori.

Per i più ritardatari, è ancora possibile partecipare alla gara, purché le iscrizioni pervengano entro il 18 gennaio 2020 via mail a questi indirizzi mail: tordinigiancarlo@libero.it (Tordini Giancarlo) o loventu@libero.it (Ventura Loris). Contattabili per informazioni anche i numeri 3404628027 (Tordini) o 3332537549 (Cercamondi).

Lo spettacolo della gara è gratuito e aperto a tutti.

