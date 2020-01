Divisi su tutto: cresce lo scontro all’interno di +Europa Senigallia

SENIGALLIA – Da Carlo Tortarolo, Vittoria Contardi, Nicola Giuseppe Gaddoni, Tatiana Berkuta, Massimo Liberatore, Andrea Cesanelli, Raffaella Rolla di +Europa Senigallia riceviamo: “Ci troviamo purtroppo coinvolti nostro malgrado in una polemica assurda ed incomprensibile.

“Non riusciamo a comprendere quale problema dia la costituzione di un gruppo territoriale di Più Europa a Senigallia, tanto che altri hanno ammesso in un precedente comunicato di non aver mai fatto attività in città prima di noi.

“Sicuramente non siamo noi neo-iscritti a non aver svolto attività negli scorsi anni, ma i 4 firmatari che si arrogano il diritto di scegliere chi è di Più Europa e chi no.

“Noi siamo a favore della costituzione del gruppo, siamo sostenitori di Carlo Tortarolo e confermiamo l’appoggio a Gennaro Campanile come candidato sindaco”.

