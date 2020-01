Dipinti a 4 mani delle artiste Anna Grossi e Maria Rita Meloni in mostra a Fano

FANO – Dipinti a 4 mani delle artiste Anna Grossi e Maria Rita Meloni saranno esposti in una mostra allestita a Palazzo Bracci/Pagani, a Fano, dal 9 al 22 gennaio. Mostra visitabile dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

Ecco come viene presentata questa nuova iniziativa culturale:

“Mi aggiro tra le sale della mostra a 4 mani delle artiste Anna Grossi e Maria Rita Meloni,

in un orario lontano dal momento dell’Inaugurazione, quando le sale della galleria non contemplano nessuna presenza, se non quelle degli addetti ai lavori. Come in sogno tutto è silenzioso, immobile, tranquillo. Il respiro della sera apre la via della cognizione più profonda, quella che svela i segreti dell’animo umano.

Lasciarsi condurre da una brezza sconosciuta, capace di insegnare a volare a chiunque abbia il coraggio di lasciarsi trasportare, sembra l’unico anelito possibile. Scivolo tra colori che in natura rimangono inascoltati, ma distesi sulla tela brillano in tutta la loro bellezza; mi insinuo tra linee della profonda tendenza narrativa, capace di raccontare storie senza tempo, in cui attecchiscono e fioriscono i desideri di ciascuno.

Sorvolo mandrie di nubi che racchiudono storie di amori mai nati, di sentimenti inespressi, di incontri sospirati, mi chiedo cosa accadrebbe … se tutto questo si avverasse.

Sono certa che sia pomeriggio inoltrato, perché la luna fa capolino tra le nuvole, tuttavia sono altrettanto certa che non si tratti di questo mondo, perché è più di una ad affacciarsi dai cieli luminosi della pittrice Anna Grossi

Raccolgo una rosa da un cespuglio che offre boccioli spontanei, da osservare in un mondo dove imperi sovrana stabile e giusta, la serenità interiore. Ho un sussulto. Mi ricordo di essere davanti a opere di due maestre capaci di dialogare sul tema dell’onirico, del sentimento, dell’eterno: Anna Grossi e Maria Rita Meloni.

Le assonanze intime permettono di seguire un, percorso coerente che in entrambi i casi porta alla luce un mondo interiore complesso e ricco di sfumature, da indagare prima con l’anima e, solo in un momento successivo, con l’occhio. Anna Grossi, instancabile viaggiatrice, artista, poetessa, trattiene nel suo sguardo adulto l’innocenza dell’infanzia, condensando sulla tela infiniti spazi celesti, Universi paralleli e paesaggi di un’anima che crea assolute e delicate alchimie, bene condensate in una ricerca formale che rivela una profonda comprensione delle più intime ragioni dell’arte, quelle che la realtà non conosce. Tra i cieli, lo sguardo è libero di spaziare, alla ricerca di un sogno che gli appartenga, che possa raccogliere senza essere visto.

Maria Rita Meloni, artista dalla squisita sensibilità pittorica, acrobata del cuore, crea un universo che è specchio della propria raffinatezza e lo abita in punta di piedi, con libertà espressiva, invitando ciascuno a ritrovare le chiavi per accedere a quella dimensione fantastica a cui da bambini si accedeva con maggiore facilità, che era fonte di infinita gioia, risonanze della poetica pittorica dei maestri olandesi, si affacciano in un colto vocabolario di forme, capace di originare un linguaggio tanto immediato quanto enigmatico.

Ascolto l’eco dei miei passi risuonare tra le sale vuote, lascio che le dita scorrano sulle cornici, diano gli ultimi ritocchi. Non si tratta di passare da una dimensione all’altra: nell’incontro con l’arte i confini si assottigliano, permettendo al sogno di farsi realtà, alla realtà di trasformarsi in sogno. Chiudo la porta, spengo la luce, guardo il cielo. La luna questa sera mi sembra fuori posto, ma forse è in quell’angolo di cielo che deve stare”.

