Dall’Antigone in scena domenica al Teatro Valle di Chiaravalle

CHIARAVALLE – Dall’Antigone, ideato coreografato e diretto da Roberto Lori con la drammaturgia di Gianfranco Pedullà, liberamente ispirato al capolavoro di Sofocle, è in scena domenica 2 febbraio (inizio ore 21.00) al Teatro Comunale Valle di Chiaravalle, per “Città di radici e di ali”, stagione realizzata da Comune e AMAT con il sostegno di Regione Marche e MiBACT Direzione Generale dello Spettacolo.

Prodotto da Compagnia Simona Bucci/Compagnia degli Istanti e Compagnia Teatro Popolare d’Arte, Dall’Antigone è interpretato da Fabio Bacaloni, Ilaria Battaglioni, Elisa Carletti, Roberto Lori e Michela Paoloni, con la partecipazione dell’attrice Rosanna Gentili e le parti corali interpretate da allievi danzatori e attori selezionati sul territorio. Musiche originali di Andrea Alessi, Simone Bompadre, Giovanni Bedetti, costumi di Helen Cerina.

L’ ”Antigone” pone in primo piano il contrasto tra Antigone e Creonte, tra legge naturale e legge umana, tra Re e suddito, tra potere politico e potere cittadino, tra famiglia e Stato. Sono i conflitti inconciliabili che si ritrovano anche nella nostra società contemporanea, così complessa e ricca di contraddizioni.

Lo spettacolo è una rilettura, in chiave contemporanea, della tragedia di Sofocle e si concentra sulla contrapposizione delle due figure femminili. Da una parte c’è Ismene: rinunciataria e rispettosa delle regole, un personaggio che segue le correnti di pensiero vigente, abbandonando le proprie idee e scegliendo il compromesso meno rischioso. Il suo opposto è la sorella Antigone: passionale, pronta a sacrificare la propria vita per amore e inseguire il principio divino. L’atto d’amore di Antigone darà inizio alle morti volontarie che alimentano la tragedia. Antigone è colei che lotta per la giustizia e non a favore delle leggi, a volte inique.

Con questo lavoro il coreografo mira a sensibilizzare il pubblico alla riflessione sulla capacità di discernimento, sul riconoscimento del bene e del male, sul rafforzamento del pensiero critico che accompagna ognuno nella scelta fondamentale: o sopravvivere, o vivere con passione.

L’appuntamento rientra nell’ambito di Scuola di Platea®, progetto AMAT realizzato con il sostegno della Fondazione Cariverona per la formazione degli studenti attraverso incontri pre e post visione curati da giovani esperti.

Biglietti a 20 e 18 euro (con riduzioni rispettivamente a 17 e 15 euro e a 10 euro per gli studenti fino a 19 anni) alla biglietteria del teatro (martedì 17.30/20 e venerdì10/12), il giorno precedente lo spettacolo (17.30/19.30) e quello di rappresentazione dalle 18.

Informazioni: Biglietteria Teatro Valle 071/7451020; Comune di Chiaravalle, Ufficio Cultura 071 9499266, Call center dello Spettacolo delle Marche tel. 071/2133600 e AMAT tel. 071/2072439 www.amatmarche.net.

Inizio ore 21.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it