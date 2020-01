Dal 25 al 27 giugno torna a Senigallia l’edizione 2020 del CaterRaduno

Questa mattina il sindaco ha incontrato a Roma la direttrice di Radio Due Paola Marchesini

SENIGALLIA – Si è svolto questa mattina nella sede di Radio Rai di Roma l’incontro tra il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi e la direttrice di Radio Due Paola Marchesini. Al centro del colloquio l’organizzazione dell’edizione 2020 del CaterRaduno, che si svolgerà sulla Spiaggia di Velluto dal 25 al 27 giugno.

“Il binomio vincente Senigallia e CaterRaduno – afferma il sindaco Mangialardi – si conferma anche per il 2020, grazie alla feconda collaborazione che da anni unisce l’Amministrazione comunale, Rai Radio Due e le redazioni di Caterpillar e Caterpillar Am. Come sempre l’obiettivo è quello di costruire un programma di grande qualità e con gli ingredienti che, edizione dopo edizione, hanno sempre segnato il crescente successo di questo evento: il meglio della musica italiana, il divertimento intelligente, la riflessione sui temi della sostenibilità e le iniziative di solidarietà a favore di Libera contro le mafie. Numerosi sono gli artisti al vaglio degli organizzatori per quanto riguarda i concerti serali e quello della mattina all’alba: i primi annunci ufficiali sono previsti nelle prossime settimane”.

