Continuano a Senigallia i controlli antidroga dei carabinieri

Nuovo servizio in città per prevenire il fenomeno dello spaccio: due denunce ed una segnalazione amministrativa

SENIGALLIA – Ieri pomeriggio i carabinieri della Compagnia di Senigallia, insieme a quelli del Nucleo Cinofili di Pesaro, hanno effettuato un servizio finalizzato a prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

Alle attività hanno preso parte 10 militari e due unità cinofile. I controlli sono iniziati in tarda mattinata, e inizialmente sono stati indirizzati verso gli istituti superiori di Senigallia, per contrastare il fenomeno diffuso tra i più giovani. Presso uno degli istituti superiori, i militari si sono recati all’interno di alcune aule, dove hanno proceduto al controllo di circa duecento studenti. Uno di loro è stato trovato in possesso di 1,9 grammi di hashish, già divisa in dosi, ed è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Inoltre all’interno di un bagno è stata trovata una dose di marijuana, sequestrata a carico di ignoti.

Dopo i controlli presso gli istituti scolastici, i militari si sono spostati nel centro storico del comune, dove hanno proceduto all’identificazione delle persone che stazionavano nei pressi della Rocca Roveresca, della stazione ferroviaria, dei giardini Morandi e del Foro Annonario.

All’interno dei giardini è stato individuato un giovane, classe ’96, del pesarese, trovato in possesso di una modica quantità di hashish, che è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di droga.

Inoltre, nello stesso luogo, è stato trovato un 38enne di Civitanova Marche, che è stato denunciato per aver violato il provvedimento del foglio di via obbligatorio, emesso dal Questore di Ancona, che gli vieta l’accesso nel Comune di Senigallia.

