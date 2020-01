Contatori elettrici in fiamme, tre persone intossicate dal fumo

SANTA MARINA NUOVA – Questa mattina, alle 8.20, una squadra dei vigili del fuoco è dovuta intervenire a Santa Maria Nuova dove, poco prima, si era verificato l’incendio, in una palazzina, di alcuni contatori elettrici.

La squadra dei vigili del fuoco ha subito spento le fiamme con un estintore ed evacuato il denso fumo dai piani superiori dell’edificio.

Sul posto sono anche intervenuti gli operatori del 118 che hanno assistito, in via precauzionale, tre persone rimaste leggermente intossicate dal fumo. Si tratta di un’anziana, una madre e il suo bimbo piccolo, residenti in due distinti appartamenti che, per sfuggire al denso fumo, sono state costrette rifugiarsi su un terrazzino sul retro dell’edificio.

