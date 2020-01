Boato nella notte a Mondavio: i ladri entrano all’Ubi Banca e fanno esplodere le casse

MONDAVIO – Nella notte è stata presa ancora una volta di mira l’Ubi Banca, in via Madre Francesca Streitel, a Mondavio.

Ma in questa circostanza i malavitosi non si sono accontentati, come fanno ormai abitualmente, di far esplodere il bancomat dell’istituto di credito.

Dopo aver forzato due porte hanno fatto saltare le casse presenti all’interno dell’istituto di credito. Poi, in tutta fretta, si sono allontanati facendo perdere le tracce, con un bottino che dovrebbe aggirarsi sui 10.000 euro.

Il forte boato dell’esplosione – molti i danni anche all’interno del locale – ha svegliato – erano le 3.30 della notte – molti abitanti della zona.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini.

