Anziano si ferma sul ciglio della strada per un bisogno fisiologico ma perde l’equilibrio e cade in un fossato

TRECASTELLI – Disavventura, questa mattina, a Monterado, per un anziano. L’uomo, 83 anni, ha fermato la sua auto sul ciglio della strada ed è sceso per un bisogno fisiologico, ma si è sbilanciato finendo in un fossato.

In considerazione della sua età sono stati subito allertati i soccorritori. Sul posto sono quindi intervenuti gli operatori del 118 ed i vigili del fuoco. Allertata anche l’eliambulanza del servizio sanitario regionale, ma il suo intervento non è stato necessario.

Fortunatamente gli operatori sanitari hanno potuto constatare che le condizioni dell’anziano non erano preoccupanti. In via precauzionale l’uomo, spaventato per quanto accaduto, è stato comunque trasportato con l’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia.

