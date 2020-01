Anche nella stagione agonistica 2020 Simone Saltarelli sarà in pista con l’JAngel Team-Dunlop

SENIGALLIA – L’anno è appena iniziato ma per molti i programmi annuali sono stati già stabiliti. Tra questi il centauro senigalliese Simone Saltarelli che correrà anche quest’anno il National Trophy, categoria Superbike, a bordo della Yamaha 1000 dell’JAngel Team gommata Dunlop ufficiale.

Un anno importante per Simone, che dopo le ultime stagioni, giungendo sempre in classifica assoluta a ridosso delle prime posizioni, tenterà l’attacco alla vittoria in campionato.

“E’ ormai da qualche anno che lottiamo per le prime posizioni – afferma Saltarelli – ma quest’anno vorremmo concretizzare gli sforzi fatti sino ad ora. Il Team è sempre più affiatato, ci stiamo conoscendo e capendo sempre di più e con la Dunlop sta nascendo un bel progetto di sviluppo. Essere pilota ufficiale di una casa madre importante come Dunlop è un grande onore ed una grande occasione di crescita. Inoltre quest’anno avremo anche il supporto della YSS, l’azienda di sospensioni che ha deciso di collaborare con il nostro team per lo sviluppo di nuovi prodotti. Quindi ci sono sia le premesse per fare bene, ma anche i giusti stimoli e la vittoria in campionato sarà il nostro filo conduttore”.

La stagione avrà inizio nella prossima primavera ma intanto team e pilota si stanno preparando per la nuova avventura. I primi test con la nuova moto saranno a febbraio, mentre la preparazione fisica di Saltarelli è già in corso:” Mi sto preparando al meglio per il nuovo campionato. Per questo vorrei ringraziare Marco Paolinelli della palestra MYFitness per avermi preparato un piano di lavoro dedicato e specifico per la moto”.

Il National Trophy vede la luce nel 2007 grazie al Moto Club Spoleto e dal 2012 il National diventa il trofeo di riferimento per le competizioni motociclistiche nazionali e si svolge in 7 round, nei più prestigiosi autodromi italiani. Dal 2013 si disputa in concomitanza con il Campionato Italiano Velocità (CIV) è viene trasmesso in diretta in televisione e sul web. E dal 2018 segna la definitiva consacrazione del National Trophy categoria 600 e 1000 tra i migliori campionati nazionali con la partecipazione dei migliori piloti di categoria.

E Saltarelli rientra a pieno titolo tra questi piloti, riconosciuto anche dall’Amministrazione comunale che ha voluto premiare Simone per il suo impegno e risultati, combattendo sempre con la sua guida istintiva ed efficace per il podio: ”Sono pronto per questa nuova stagione. Cercherò di fare del mio meglio con il supporto del Team, della Dunlop e della Yss, ma vorrei ringraziare anche gli sponsor che da sempre mi aiutano ad essere competitivo , come Namirial, Bar Paola, Ottica Galdenzi, La Senigalliese e Chemical. Il mio impegno è di ripagarli con quante più vittorie possibili”.

Manca poco ormai alla accensione dei motori, i primi giri saranno in Italia, evitando volutamente il caldo di altre nazioni proprio per cercare di preparare sin da subito moto e gomme ai climi italiani. Non resta quindi che aspettare ancora poche settimane per vedere il centauro Saltarelli all’opera.

