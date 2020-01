Anche nel Montefeltro serve una corretta gestione dei rifiuti: lunedì sera incontro pubblico a Mercatale di Sassocorvaro

SASSOCORVARO – I gruppi del Movimento 5 Stelle del Montefeltro organizzano un incontro pubblico lunedì prossimo alle 20:30, presso l’hotel Arca di Mercatale, nel Comune di Sassocorvaro Auditore.

Il tema della serata riguarderà, in un confronto aperto con i cittadini che saranno presenti, le tematiche ambientali con un focus particolare sulla gestione provinciale dei rifiuti.

Il consigliere Regionale Piergiorgio Fabbri, assieme ad alcuni attivisti che hanno seguito negli anni questi argomenti, condurranno l’incontro e risponderanno alle domande che i presenti vorranno porre.

Verrà illustrata anche l’ultima proposta di legge sul compostaggio dei rifiuti organici che incentiva le AATA, i Comuni ed altri soggetti a realizzare piccoli impianti locali di trasformazione, per produrre a km zero compost di qualità da utilizzare in agricoltura. Proposta di Legge in dirittura d’arrivo in Consiglio dopo i voti favorevoli nelle Commissioni regionali. L’approvazione della legge favorirebbe il generale ripensamento della politica di gestione “industrializzata ed accentrata” dei rifiuti, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse e riduzione degli impatti ambientali.

È necessaria una corretta, completa ed urgente gestione dei rifiuti organici, anche nell’ottica di una concreta realizzazione dei principi dell’economia circolare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it