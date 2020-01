Anche +Europa Senigallia si prepara per le Amministrative: appoggerà la candidatura a sindaco di Campanile

SENIGALLIA – “Domenica 12 gennaio si è riunito il gruppo di +Europa Senigallia – si legge in un documento – per ufficializzare la costituzione del gruppo, alla presenza dei soci fondatori e aperto – come nostro solito – alla presenza di tutti gli interessati e per decidere la posizione da prendere nel prossimo appuntamento delle elezioni Amministrative.

“Dopo ampio dibattito il gruppo ha deciso all’unanimità di partecipare alle elezioni e di appoggiare il candidato sindaco Gennaro Campanile, che ha già in suo sostegno una coalizione liberaldemocratica, ambientalista ed europeista composta da Italia Viva, Volt e Verdi. Carlo Tortarolo è stato scelto come coordinatore.

“Esprime soddisfazione per il lavoro svolto a Senigallia il vice segretario nazionale di +Europa Piercamillo Falasca, che ha commentato così l’esito della riunione: “La costituzione del gruppo territoriale a Senigallia conferma l’importante lavoro di radicamento dell’iniziativa politica di Più Europa nelle Marche. È per noi cruciale riuscire a tradurre in idee e proposte utili per la città di Senigallia la nostra idea di un’Italia europea, sempre più attenta all’innovazione, al lavoro, all’ambiente e ai diritti dei cittadini: questo è il compito che il nuovo gruppo territoriale si è assunto, anche in vista delle prossime elezioni regionali ed amministrative”.

“Siamo lieti della stima espressa dal vice segretario nazionale, che conferma – conclude la nota – l’importanza del progetto che realizzeremo in questa sfida amministrativa”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it