Anche Azione di Calenda e Richetti appoggerà la corsa a sindaco di Senigallia di Gennaro Campanile

SENIGALLIA – E’ giunta direttamente da Roma la conferma che Azione, il nuovo partito di Calenda e Richetti, appoggerà la candidatura di Gennaro Campanile a Sindaco di Senigallia. Il nuovo simbolo si aggiunge a Amo Senigallia,Italia Viva,+Europa,Verdi e Volt ed articola la proposta politica di Campanile come sostenuta dalle forze più dinamiche ed innovative del Centro Sinistra.

“Sono molto contento – dice Campanile – che il senatore Richetti mi abbia incoraggiato a perseguire con tenacia il progetto che sto portando avanti dandomi il sostegno della nuova formazione nazionale. In fondo, per certi versi, entrambi siamo spinti dalla voglia di adeguare la risposta politica alle esigenze dei cittadini senza guardare al passato ma al futuro. Voglio ringraziare anche gli amici di Amo Senigallia,Italia Viva,+Europa,Verdi e Volt che hanno aderito all’idea di proporre alla città di Senigallia una visione aperta e di confronto. Un mese fa, quando sono uscito dal PD per la mancanza di uno spazio politico percorribile di innovazione e progresso, non immaginavo di trovare in così poco tempo tanti incoraggiamenti, adesioni, entusiasmo. E considero ancora aperta la strada delle convergenze perché sono convinto che ci sia voglia di stare insieme per allargare gli orizzonti e dare risposte positive ai senigalliesi”.

In effetti, intorno a Campanile si sono ritrovate tutte quelle forze del centrosinistra che volevano confrontarsi attraverso primarie serie, programmatiche, costruttive per la comunità. Un orizzonte che si apre al futuro puntando sulla giovinezza di idee e di entusiasmo, che non si rassegna al declino culturale o alla mera conservazione del presente e dei suoi equilibri. Innovare per governare e governare per innovare, senza centri di potere e rendite di posizione. Oltre i confini del centrosinistra classico.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it