Alternanza scuola lavoro, gli studenti del Corinaldesi di Senigallia in visita alla Comes

SENIGALLIA – La classe 4a dell’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Corinaldesi si è recata nella mattina del 29 gennaio presso la sede principale della storica azienda Comes di Senigallia, in via Abbagnano. La Comes, azienda del territorio, specializzata in commercializzazione di materiali edili di finitura e arredobagno, ha di recente ampliato la propria offerta e presenta ora alla clientela una show room ricca di complementi d’arredo di alta gamma, illuminotecnica e arredamento in genere.

Per questo motivo, nell’ambito delle attività di alternanza scuola lavoro, gli studenti del Corinaldesi, che seguono la opzione di potenziamento relativa ad Arte design e progettazione di interni, durante la visita alla azienda, accompagnati dalla docente professoressa architetto Alessandra Ansuini e seguiti dai tecnici della Comes, hanno potuto approfondire le tematiche già affrontate in aula, relative alla scelta dei materiali, delle finiture, degli apparecchi di illuminazione e di complementi d’arredo di design.

Sono state scattate fotografie, e forniti cataloghi e brochure, per fare in modo ch etali contenuti vengano poi riportati in aula nelle attività progettuali che si continueranno a sviluppare nel corso dell’anno, con l’uso di software dedicati.

Si ringrazia l’azienda Comes, e in particolare l’architetto Giulia Cirioni, per la grande disponibilità, capacità comunicativa e passione con cui ha trasmesso ai ragazzi le proprie competenze.

Le aziende del territorio collaborano da sempre con l’I.T.E.T. Corinaldesi e con tutti gli istituti tecnici e professionali di Senigallia, dando vita ad un arricchimento reciproco, per i ragazzi, che sperimentano i primi contatti con il mondo del lavoro e per le aziende stesse, che contribuiscono concretamente alla crescita personale e professionale dei ragazzi.

www.corinaldesi.edu.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it