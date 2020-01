Al via a Montemarciano la seconda edizione di “Beware of Rock” con due concerti al Teatro Alfieri

MONTEMARCIANO – Al via la seconda edizione di Beware of Rock, una rassegna di due concerti in cui la bellezza del Teatro Alfieri di Montemarciano incontra la potenza della musica indie-rock italiana. Il cartellone, promosso su iniziativa del Comune di Montemarciano Assessorato alla Cultura e AMAT con il contributo di MiBACT Direzione Generale dello Spettacolo e Regione Marche in collaborazione con Loop Live Club nell’ambito del festival Klang. Altri suoni, altri spazi, con il sostegno di Rieco Spa e sponsor tecnico Tenuta Villa Colle Sereno, propone due appuntamenti tra febbraio e aprile per vivere intensamente grandi serate all’insegna del indie-rock, con alcuni dei più rappresentativi e illustri interpreti italiani del genere.

“Dopo la prima edizione dello scorso anno – dice l’assessore alla cultura di Montemarciano, Lorenzo Seta – era impossibile non continuare il racconto di questa bellissima favola che è nata grazie alla geniale intuizione di AMAT e Loop Live Club: Klang altri suoni altri spazi. Dovevamo e volevamo dare a tutti coloro che hanno visto nel nostro progetto un nuovo paradigma e un luogo vero l’opportunità di capire che facevamo sul serio. E che, se l’anno bisestile sarà clemente, l’edizione del prossimo anno, la terza, sarà una sorpresa ancora più bella.”

La rassegna prende il via sabato 1 febbraio con i The Winstons, il progetto dei fratelli Winstons – Enro (Enrico Gabrielli, Calibro 35), Rob (Roberto Dell’Era, Afterhours) e Linnon (Lino Gitto) – che tornano a tre anni dall’uscita dell’omonimo disco d’esordio, che folgorò letteralmente la scena nostrana registrando il consenso unanime di pubblico e critica. I The Winstons si presentano dal vivo come la migliore time-machine anni Sessanta e settanta a oggi ma, attenzione, loro non sono revival, sono un’anima di puro stile rock’n’roll. Smith, il secondo episodio in studio, segna un ulteriore balzo in avanti in termini di originalità e creatività, pur mantenendo intatto il famigerato interplay e le straordinarie doti musicali espresse in maniera ineguagliabile sul palco.

Venerdì 17 aprile sale sul palcoscenico del Teatro Alfieri insieme alla sua band Dente, uno dei più apprezzati cantautori italiani, un musicista che negli anni ha conquistato un pubblico sempre più numeroso e affezionato riuscendo a imporre il suo personalissimo linguaggio pop dai tratti essenziali e ricercati. Dente porterà in scena il meglio del suo repertorio – canzoni che grazie alla sua inconfondibile cifra pop semplice ma mai banale, l’hanno reso in oltre dieci anni di carriera uno dei più apprezzati cantautori del nostro panorama musicale – e il concerto sarà inoltre l’occasione per presentare dal vivo i brani del nuovo, attesissimo, disco di inediti in uscita nel 2020.

Informazioni: AMAT 071 2072439, www.amatmarche.net, Comune di Montemarciano 071 9163327.

