A Trecastelli rinnovate le cariche della Pro Loco Ripe rinvigorita dalla presenza di tanti giovani

TRECASTELLI – Si sono tenute a Trecastelli le elezioni per il rinnovo delle cariche degli organi statutari di Pro Loco Ripe. Oltre alle nomine del nuovo Consiglio direttivo, sono stati votati anche membri del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri.

Alle votazioni hanno partecipato 149 soci su 293 aventi diritto. Pro Loco Ripe apre con entusiasmo l’anno 2020 con un direttivo in cui sono presenti giovani membri, nuove leve che rappresentano il futuro dell’Associazione e del territorio.

I soci, elettori ed eleggibili, potevano esprimere al massimo sette preferenze per eleggere tredici membri che attualmente compongono il Consiglio Direttivo, cinque membri per il Collegio Sindaci Revisori e tre membri per il Collegio dei Probiviri.

I nuovi organi statutari di Pro Loco Ripe sono così rappresentati: Consiglio Direttivo – Presidente e Cassiere Antonio Francesconi, Vice Presidente Francesco Cavallari, Vice Presidente e Segretaria Gloria Cecchettini, Magazziniere Erminio Forconi, Sviluppo Attività Sportive Gianmarco Biagetti, Consiglieri: Noemi Saturni, Andrea Vedovelli, Mattia Tarsi, Mario Spadoni, Daniele Cavallari, Simone Santini, Matteo Marcantognini, Maurizio Spadoni e il Membro Coptato Leonardo Bocconi. Collegio dei Sindaci Revisori – Presidente Nicola Bartera, Sindaco Effettivo Alfio Landi e Maurizio Marchetti, Sindaco Supplente Stefano Ripanti e Carlo Seri. Collegio dei Probiviri – Presidente Gianmario Schippa, Membro Roberto Belardinelli e Gianni Gramaccioni.

Pro Loco Ripe, che lo scorso anno ha festeggiato quaranta anni di attività, è adesso proiettata per i prossimi tre anni con un gruppo rinnovato, costituito da volontari motivati da grande volontà e senso di appartenenza, che si attivano per la promozione e la valorizzazione del proprio territorio.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it