Al Comune di San Costanzo piena operatività degli uffici grazie all’approvazione del bilancio

La soddisfazione del sindaco Filippo Sorcinelli e del vice sindaco e assessore al Bilancio Omar Ciani

SAN COSTANZO – La presentazione del bilancio è sicuramente l’atto più importante dell’anno per un Consiglio comunale. Con la sua approvazione l’assessore al Bilancio Omar Ciani ha rimarcato la volontà del sindaco Filippo Sorcinelli e di tutta l’Amministrazione, di voler perfezionare il ciclo di programmazione che l’ente intende adottare da qui per i prossimi anni.

Fondamentale è stato il lavoro svolto dagli uffici comunali, in particolar modo da quelli della ragioneria che sono riusciti a redigere il bilancio entro la scadenza prevista, evitando così lo stato d’esercizio provvisorio che comporterebbe di conseguenza una gestione in dodicesimi che limiterebbe di molto il margine di lavoro per l’intero Municipio.

“Dopo aver analizzato la stabilità delle entrate tributarie e contributive con le uscite correnti, decisa è stata la scelta di tutta la Giunta comunale – affermano il sindaco Filippo Sorcinelli e il vice sindaco e assessore al Bilancio Omar Ciani – di non voler aumentare l’imposizione fiscale locale ai cittadini sancostanzesi, lasciando infatti invariate le aliquote IRPEF, IMU e TASI.

“Documento che procede di pari passo col bilancio è il Documento unico di programmazione (DUP) che risente fortemente delle scelte politiche previste che andranno poi redatte in bilancio. Sono state elencate le principali 3 opere pubbliche che si andranno a realizzare nel prossimo triennio e sono rispettivamente:

Anno 2020: realizzazione marciapiede Strada San Fortunato + sistemazione ciglio strada, cunette e banchina di Via Garibaldi per un importo complessivo di 100.000,00 €;

Anno 2021: realizzazione spogliatoio presso il campo sportivo di Cerasa per un costo totale di 120.000,00 €;

Anno 2022: dopo l’abbattimento dello scorso anno delle ex-scuole, si procederà con la realizzazione di un centro sociale nella località di Solfanuccio per un importo di 300.000,00€ finanziata quest’ultima dall’accensione di un mutuo.

“Questo 2020 si caratterizzerà molto sull’ottimizzazione delle spese, facendo un focus su tutte le uscite e cercando di capire dove poter risparmiare senza toccare in alcun modo la qualità dei servizi. Verrà incrementata la lotta all’evasione fiscale iniziando sin da subito ad accertare eventuali evasori che comportano una riduzione delle entrate correnti destinate ad essere usufruite da tutti i cittadini.

“La solidità del bilancio non viene assolutamente messa in discussione, essa – concludono il sindaco Filippo Sorcinelli e il vice sindaco e assessore al Bilancio Omar Ciani – è riscontrabile anche dal fatto che l’ente non ha mai usufruito di nessuna anticipazione di cassa e non ha indici di indebitamento preoccupanti; si rispettano con diligenza tutti i principi contabili, economici e finanziari che impongono il pareggio di bilancio”.

Nella foto: Lina Caradonna responsabile dell’Ufficio Ragioneria, il sindaco Filippo Sorcinelli e il vice sindaco Omar Ciani

