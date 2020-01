“A Jesi la Polizia locale opera bene, niente strumentalizzazioni”

JESI – “La Lega – si legge in una nota dell’Amministrazione comunale di Jesi – dovrebbe trovare persone che si informino bene prima di sparare numeri a casaccio, tanto più in un settore delicato come quello della Polizia locale dove la strumentalizzazione è sempre dietro l’angolo.

Dire che vi siano solo 20 agenti per la sicurezza in città è una doppia sciocchezza: la prima è perché nell’Area Polizia Locale vi sono 32 unità, più una a tempo parziale; la seconda è perché limitare alla sola Polizia Locale il discorso della sicurezza significa non conoscere minimamente ruoli, funzioni e competenze delle varie forze dell’ordine.

“Ad ogni buon conto, si ribadisce – come già anticipato dal sindaco alla conferenza stampa di fine d’anno – che l’organico della Polizia Locale sarà implementato già quest’anno di una o due unità, oltre a quelle a tempo determinato che rafforzeranno la presenza degli agenti a partire dalla prossima primavera e fino a tutto settembre.

“Sarà confermata inoltre la piena collaborazione con polizia, carabinieri e guardia di finanza per azioni sinergiche volte al controllo del territorio che positivi risultati hanno prodotto lo scorso anno.

“Si aggiunge in questo scenario l’avvio del rifacimento completo della nuova pubblica illuminazione che permetterà anche l’inserimento della fibra così da poter ampliare significativamente la videosorveglianza, a partire dagli ingressi della città e dalle zone dove si registrano maggiori criticità.

“Di fronte a dati evidenti e certificati che evidenziano un calo dei reati nel nostro territorio – conclude la nota dell’Amministrazione comunale di Jesi -, alimentare pretestuosamente allarmismi e paure denota scarso senso di responsabilità”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it