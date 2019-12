Un’auto finisce fuori strada alla periferia di Castelplanio: grave la conducente

CASTELPLANIO – Per cause in via di accertamento un’auto, nel pomeriggio di oggi – alle 15.45 – è finita fuori dalla carreggiata, mentre si trovava a percorrere la strada provinciale 11 Montecarottese. Ferita la donna – una signora di 61 anni, residente a Montecarotto – che si trovava alla guida della vettura. Con un’ambulanza è stata subito trasportata al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sono abbastanza gravi.

Sul posto sono subito intervenuti, oltre ai mezzi di soccorso del servizio sanitario, i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo coinvolto nell’incidente.

Subito dopo, dalla sede centrale dei vigili del fuoco, è stata fatta intervenire anche l’autogru che ha proceduto alla rimozione della vettura.

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it