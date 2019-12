Schianto tra due auto in via Mattei, alla periferia Nord di Senigallia

SENIGALLIA – Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, alle 15.40, in via Enrico Mattei, alla periferia Nord di Senigallia. Per cause in via di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente.

Le persone a bordo sono state immediatamente soccorse dal personale sanitario e trasportate, per accertamenti, al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia.

Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Senigallia che hanno provveduto a mettere in sicurezza le due auto coinvolte nello schianto e tutta l’area circostante.

