Sabato nella Biblioteca di Ostra la presentazione del “Dizionario biografico delle Marchigiane 1815-2018” del professor Marco Severini

OSTRA – Sabato 21 dicembre, alle ore 18, nei locali della Biblioteca comunale sarà presentato il volume “Dizionario biografico delle Marchigiane 1815-2018”, in occasione della terza edizione dell’opera.

Saranno presenti i curatori Lidia Pupilli, PhD in Storia dell’età contemporanea, e Marco Severini, docente di Storia dell’Italia contemporanea presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata, e rispettivamente vice-presidente e presidente dell’Associazione di Storia Contemporanea di Senigallia.

La ricerca storica si è avvalsa della collaborazione di oltre quaranta studiosi e studiose (tra cui anche un’ inglese e una statunitense) ed ha richiesto più di due anni di lavoro. L’unica regione italiana, che si era impegnata in un’opera simile, è la Lombardia, con un progetto curato nel 1995 da Rachele Farina.

Nel Dizionario vengono ricostruite le vite di oltre 330 marchigiane, che hanno lasciato un’impronta evidente e profonda nella memoria collettiva del nostro territorio. L’idea che ha guidato i due storici, curatori del volume, è stata di dedicare uno spazio non soltanto alle donne “ricche e famose”, ma anche a tutte le donne “normali”, che senza questa attenzione lungimirante non avrebbero trovato cittadinanza nella storia ufficiale.

Quindi, sfogliando le pagine del volume, sarà interessante e coinvolgente incontrare e conoscere camiciaie, sigaraie, contadine, donne del mare e della campagna, ma anche la cercatrice d’oro, la patriota, la pittrice, l’attrice, accanto alle “prime donne”: la prima votante, la prima avvocata, la prima sindaca, la prima medico-condotta, le proto-elettrici del 1906, una delle 21 costituenti.

È una storia diversa da quella di cui si occupano i manuali scolastici e accademici, ma non meno importante, che testimonia come in ogni passaggio storico la presenza coraggiosa delle donne sia stata determinante e abbia sempre lasciato un segno.

Tra le donne biografate anche cittadine di Ostra e della provincia di Ancona. Il volume è stato presentato alla 31° edizione del Salone del Libro di Torino.

