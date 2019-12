Rapina l’anziana madre e si barrica in casa: bloccato dai carabinieri ed accompagnato in ospedale

MARINA DI MONTEMARCIANO – Ha rapinato l’anziana madre di 80 anni, poi si è barricato in casa, all’arrivo dei carabinieri, mostrando anche una pistola.

E’ accaduto nella notte in un’abitazione di Marina di Montemarciano al termine di un’animata discussione tra madre e figlio, per motivi economici, sfociata in una vera e propria aggressione. L’uomo, 46 anni, disoccupato, che vive con l’anziana mamma, voleva infatti sottrarle i soldi che la donna teneva in casa.

La signora ha però telefonato al 112. Ed all’arrivo dei carabinieri il figlio ha inveito anche contro di loro, minacciandoli perfino con una pistola. Poi l’uomo si è barricato in casa.

Poco prima delle 2 i militari hanno fatto irruzione nell’abitazione, bloccando e disarmando l’uomo. I militari hanno rinvenuto 31.500 euro, in contanti, nella camera del quarantaseienne, oltre a due pistole a salve senza tappo rosso, una trentina di cartucce, un coltello da pesca modificato a pugnale, due martelli da carpentiere ed un’ascia.

Subito dopo il quarantaseienne è stato accompagnato all’ospedale regionale di Ancona per il Tso. Dopo l’arresto per rapina e resistenza a pubblico ufficiale, il magistrato ha disposto la liberazione dell’uomo per motivi sanitari.

