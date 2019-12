Pubblicata dal Corriere della Sera una bella foto delle luci natalizie di Senigallia inviata da Marcella Mariani

SENIGALLIA – Il grande successo delle luci natalizie di Senigallia è ormai un caso nazionale, tanto che perfino il Corriere della Sera ha scelto di pubblicare uno splendido scatto di piazza Garibaldi inviato dalla signora Marcella Mariani. La foto, che ritrae il suggestivo cielo stellato che sta incantando cittadini, visitatori e turisti, è apparso sull’edizione di mercoledì 18 dicembre.

“Anzitutto ringrazio la signora Mariani – afferma il sindaco Maurizio Mangialardi – per aver voluto testimoniare il suo amore per Senigallia, promuovendola su scala nazionale con il suo bellissimo scatto. Il fatto che il Corriere della Sera abbia scelto tale foto tra le migliaia che ogni giorno giungono alla redazione da tutta Italia ci rende ovviamente molto orgogliosi. Sicuramente con la scelta di allestire questo tipo di installazioni luminose abbiamo centrato l’obiettivo di esaltare la magnificenza di piazza Garibaldi e creare un’atmosfera capace di far respirare la magia del Natale a chiunque si trovi a passare di qui”.

