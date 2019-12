Presentato a Senigallia il progetto “Al di là del cibo e dell’immagine: i giovani”

SENIGALLIA – Presentato questa mattina il progetto “Al di là del cibo e dell’immagine: i giovani” promosso dal Rotaract Club di Senigallia. L’iniziativa prevede l’allestimento dentro tutte le scuole superiori della città di un totem informativo che intende sensibilizzare studenti, docenti e famiglie sui sempre più diffusi e frequenti disagi psichici contemporanei, i cui sintomi sono anoressia, bulimia, attacchi di panico, ansia.

Il progetto gode del patrocinio del Comune di Senigallia, del sostegno economico di Deutsche Bank e della collaborazione di Heta, Centro per il Disagio Psichico e i Disturbi Alimentari che si avvale di un’equipe multidisciplinare di psicoanalisti, psicoterapeuti, operatori, nutrizionisti e medici impegnati da anni nel campo delle patologie psichiche.

“Un progetto intelligente – ha spiegato il presidente del Rotarct di Senigallia Luigi Verdini – che nasce dall’idea di offrire un aiuto a quei giovani che soffrono di disagi psichici, testimoniati spesso da patologie come anoressia o bulimia, indicando loro nel Centro Heta un importante punto di riferimento cui rivolgersi per affrontare il problema”.

“Ringrazio il Rotaract – ha affermato il sindaco Maurizio Mangialardi – per questo progetto che rappresenta un bel servizio a favore dei ragazzi, in quanto si propone di aiutarli a chiarire il labile confine tra disturbo e patologia, e, qualora fosse necessario, ad acquisire la consapevolezza di soffrire di un dato tipo di problema per affrontarlo avvalendosi di un centro qualificato come Heta”.

