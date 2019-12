Oggi a Senigallia ultimo appuntamento del 2019 per l’ASC con le “Storie di Natale”

SENIGALLIA – Ormai è diventato un classico appuntamento della vigilia natalizia, al pari dei concerti e di altre iniziative pubbliche con le quali ha in comune il suo fine benefico. Stiamo parlando della presentazione del libro “Storie di Natale” (Ed. Zefiro, 2019, pp. 155) che si tiene l’antivigilia di Natale, lunedì 23, alle ore 17.45 presso la sala “Chiostergi” del Centro Cooperativo Mazziniano.

Il titolo dell’opera è sempre lo stesso, appena variato dall’anno di edizione, ma le storie in essa raccontate sono sempre diverse. Fresche, originali, differenti. Sono queste le caratteristiche delle vicende proposte dall’ente con sede a Senigallia che ha organizzato su tutto il territorio nazionale più iniziative di tutti: ben 110, con lo scopo di aggiornare lo stato delle conoscenze storiche, far conoscere le nuove tendenze storiografiche, invogliare al mondo della ricerca e a una lettura critica e scientifica degli eventi del passato.

L’Associazione è stata fondata il 13 gennaio 2011 in un’aula dell’Università di Macerata da 16 studiosi: oggi ne conta 430 in tutto il mondo, grazie a idee innovative come questa delle storie natalizie che, anche quest’anno, soddisferanno i gusti più disparati: dalla storia alla letteratura, dal cinema alla medicina passando per il mondo del diritto e la favola, un classico della nostra cultura.

Dopo i saluti portati dal consigliere Mauro Pierfederici, presenterà questa edizione il presidente associativo Marco Severini; l’ospite d’onore sarà il dr. Alessandro Giamberti, cardiochirurgo pediatrico di fama.

