Non hanno gli spicci per i parcheggiatori abusivi: ragazze minacciate a Senigallia

SENIGALLIA – In questi giorni di festa, in tutte le aree della città, i parcheggiatori abusivi hanno moltiplicato la loro presenza, raddoppiando perfino i turni. Un’occasione per fare ottimi incassi, considerato l’elevato flusso di auto e di persone a Senigallia.

E tutto questo avviene nonostante che, negli ultimi mesi, i carabinieri della locale Compagnia, hanno fatto decine di contravvenzioni e adottato diversi provvedimenti di allontanamento dalla città nei confronti di parcheggiatori trovati sprovvisti del regolare permesso di soggiorno nel nostro Paese.

Ma ciò non ha certo fermato la quotidiana presenza di queste persone nei luoghi maggiormente frequentati dagli automobilisti.

E, purtroppo, c’è da rilevare anche qualche episodio, non proprio simpatico, accaduto negli ultimi giorni in questi parcheggi. Delle ragazze che non avevano spicci da elargire, tanto per fare degli esempi, dopo aver parcheggiato sono state perfino minacciate. E questo non va proprio bene. L’ultimo episodio è avvenuto oggi pomeriggio nel parcheggio dell’ex pesa pubblica, in viale Giacomo Leopardi. Ed una situazione, ancora più incresciosa, si era verificata, nello stesso parcheggio, l’altro giorno ai danni di un’altra ragazza.

A questo punto sarebbe opportuno, al di là del buonismo del periodo festivo, che questi energumeni, facilmente identificabili, vengano al più presto allontanati da Senigallia. Anche perché il ripetersi di episodi di questo genere potrebbe creare qualche problema.

Nelle foto: il parcheggio nell’area dell’ex pesa pubblica di Senigallia

