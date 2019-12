Natale e solidarietà: il ricavato della festa di Sant’Andrea per le famiglie bisognose di Mondolfo

MONDOLFO – Anche quest’anno alcuni volontari dell’Associazione Malarupta hanno consegnato all’Amministrazione comunale il ricavato della serata di beneficienza che si è svolta in occasione della Festa di Sant’Andrea, Patrono dei pescatori.

A riceverli il sindaco, Nicola Barbieri e l’assessore ai Servizi Sociali, Alice Andreoni. Quest’anno il ricavato della manifestazione sarà in parte devoluto alle famiglie che si trovano maggiormente in difficoltà, un modo per non farli sentire soli durante il periodo delle festività natalizie e l’altra verrà donata alla Parrocchia di San Giuseppe.

Ringraziamenti all’Associazione Malarupta, per l’impegno che ogni anno esprime a favore del sociale e della solidarietà, sono stati espressi dal primo cittadino a nome di tutta l’Amministrazione comunale e dei cittadini di Mondolfo Marotta.

