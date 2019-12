Le studentesse del Padovano cantano per gli ospiti della casa di riposo di Arcevia

ARCEVIA – Si rinnova la tradizionale visita dell’Istituto Padovano alla Casa di Riposo Velia Vici di Arcevia.

Una corale, diretta dalla prof.ssa Giacinta Nicotra, composta prevalentemente da studentesse del corso OSS di Arcevia, con la partecipazione di alcune docenti, ha fatto visita agli ospiti della residenza per anziani allietando la mattinata del 20 dicembre con un ricco programma di canti natalizi intervallato da un racconto ispirato a memorie e leggende marchigiane. L’impegno delle ragazze è stato ricompensato dalla gratitudine degli ospiti, nonché dalla bella accoglienza delle suore della Congregazione delle Figlie di Maria Santissima dell’Orto e del personale che opera in questo servizio essenziale per la comunità locale.

Ci sono state anche altre occasioni di incontro in passato, ad esempio le studentesse che frequentano il corso di estetista hanno coinvolto le ospiti in servizi di manicure. La scuola si cala sempre di più nelle dinamiche del territorio. Recentemente, grazie alla collaborazione con la Thermowatt, il laboratorio scolastico si è arricchito di nuovi macchinari ad elevato tasso di integrazione tra componente meccanica ed elettronica. Inoltre sono state messe in atto una serie di iniziative di valorizzazione della storia e della cultura del luogo, con approfondimenti specifici dedicati ai celti che si sono svolti a scuola, con visite guidate presso la Collegiata di San Medardo, il centro culturale S. Francesco, l’insediamento dell’età del bronzo finale – protovillanoviano di Monte della Croce Guardia.

Una scuola attenta alla storia con uno sguardo al futuro.

La dirigente scolastica, il direttore di plesso di Arcevia, i suoi collaboratori, i docenti, il personale tecnico e ausiliario rivolgono agli studenti e alle loro famiglie un auguro di buone festività natalizie e buon anno nuovo.

