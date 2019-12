La Bcc di Ostra Vetere alla ribalta nazionale per affidabilità

OSTRA VETERE – Ancora una volta la Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere balza alla ribalta nazionale, e questa volta sale sul podio per affidabilità!

La classifica redatta dalla maggiore testata economica nazionale, “Milano Finanza”, in occasione della pubblicazione ”Banche leader 2019”, attualmente in edicola, vede la Bcc di Ostra Vetere al terzo posto, nella sua categoria, tra tutte le Banche italiane. L’articolo riporta un ampio stralcio della relazione al bilancio 2018 della Banca presieduta dal dottor Claudio Carbini, a testimonianza della capacità della Bcc di Ostra Vetere di rappresentare i fatti aziendali in maniera chiara e autorevole.

“A solo pochi giorni dall’inaugurazione della nuova sala conferenze/auditorium, alla presenza del Rettore della Politecnica, – ha sottolineato con soddisfazione il presidente Carbini – l’ennesima attestazione, per la verità non inattesa viste le continue performance aziendali, che dà lustro e visibilità a tutto il nostro territorio. Un riconoscimento che va condiviso con tutti i dipendenti della Bcc di Ostra Vetere che, in un anno sicuramente impegnativo, hanno dimostrato ancora una volta professionalità e capacità relazionali senza le quali questi traguardi così prestigiosi sarebbero preclusi”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it