Insegna pericolante rimossa a Falconara dai vigili del fuoco

FALCONARA – I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle ore 14:30, in via Flaminia, a Falconara Marittima, per la rimozione di un’insegna pericolante.

La squadra dei vigili del fuoco, appena giunta sul posto, con l’autoscala e l’autogrù, ha provveduto ad agganciare e rimuovere la grande insegna di un distributore di carburanti, posto a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria

Durante le operazioni di rimozione dell’insegna pericolante, per evitare possibili incidenti, il traffico, particolarmente intenso, data l’ora, è stato deviato sulle strade limitrofe.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it