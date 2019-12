In questi giorni di festa una pattuglia di carabinieri in alta uniforme presidia il centro di Senigallia

SENIGALLIA – In questi giorni di festa una pattuglia di carabinieri in alta uniforme presidia il centro di Senigallia, infondendo sicurezza a quanti vi passeggiano. I carabinieri percorrono soprattutto piazza Roma, corso Due Giugno, piazza Del Duca, via Carducci e piazza Garibaldi.

L’uniforme delle occasioni più importanti è composta da berretto rigido nero, giubba a doppio petto, cappotto, cravatta, sciarpa azzurra con decorazioni, sciabola con pendagli e dragona per gli ufficiali, decorazioni e sciabola con pendagli e dragona per i marescialli e decorazioni per il resto del personale.

