I produttori del verdicchio dei Castelli di Jesi uniti per amore del territorio

JESI – In occasione delle Festività Natalizie si sono dati appuntamento tutti i produttori del Verdicchio dei Castelli di Jesi. Sotto il nome di “Verdicchio with Love”, il gruppo dei produttori hanno scritto una importante pagina per il territorio dimostrando che il confronto e l’amicizia tra i vignaioli sono valori importanti per tenere alto il nome del Verdicchio.

Il gruppo si è consolidato grazie ad una chat Whatsapp dall’evocativo nome “Verdicchio with Love”. La chat, nata dall’idea di alcuni viticoltori, ha riunito in poco tempo i produttori portandoli al dialogo e alla complicità mossi dalla consapevolezza che fare squadra è l’unico modo per rendere onore al vitigno autoctono che dà vita al bianco più premiato d’Italia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it