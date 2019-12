I presepi di Monica Sbarbati in mostra alla Biblioteca Antonelliana di Senigallia

SENIGALLIA – La Biblioteca Antonelliana è un luogo dove tutti possono accedere: offre cultura, incontri, possibilità di scambi, amicizia e quant’altro. Vedere scaffali e bacheche vuoti non è edificante per un luogo rifugio di studenti, professionisti, anziani.

A rendere vivi e interessanti questi spazi ci ha pensato Monica Sbarbati dell’Atelier della Ceramica di Senigallia che ha esposto i suoi presepi realizzati nel tempo. Sono piccoli gioielli che vanno osservati attentamente per apprezzarne l’originalità, le varie tecniche della ceramica, le montature per non dire della spiritualità che li anima e del concetto di maternità trattato con particolare sensibilità.

La Sbarbati ha iniziato a dedicarsi alla ceramica dapprima per curiosità e poi, con interesse sempre crescente, ha acquisito professionalità dando notevole contributo ai corsisti aiutandoli e a farsi carico di responsabilità soprattutto in momenti difficili per l’associazione. La sua visione del mondo è un misto di fantasia e realtà che affascina e dovrebbe essere apprezzata per il suo valore.

